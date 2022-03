L’art de la sieste au jardin : les astuces pour en profiter sereinement

Se poser dans la nature, c’est avant tout se reconnecter au rythme de la vie qui nous entoure et aux éléments. Le parfum des fleurs, le chant des oiseaux, la caresse d’un rayon de soleil, une brise légère nous procurent des sensations enveloppantes qui favorisent la détente.

Comment bien préparer sa sieste au jardin ?

Créer un espace dédié à cette pause

Pour optimiser les vertus réparatrices de la sieste, veillez à créer un espace dédié à cette pause ressourçante dans votre extérieur. Avant tout, il est important de trouver un lieu tranquille où vous ne serez pas dérangé. A l’abri d’un buisson, dans un coin de la terrasse ou un peu à l’écart au fond du jardin, le principal est de s’y sentir bien. Quel que soit l’endroit sur lequel vous avez jeté votre dévolu, faites-en sorte qu’il soit bien ombragé. Au pied d’un grand arbre, sous un parasol ou un voile d’ombrage, par exemple.

Choisir un support de qualité

La qualité du support peut également avoir son importance. Certains se contenteront de se coucher dans l’herbe, sur un tapis de mousse ou au pied d’un arbre, pour vivre l’expérience jusqu’au bout. D’autres opteront pour un hamac, un transat ou un lit d’extérieur et les plus motivés iront jusqu’à aménager un petit lit douillet avec un matelas de sol, des coussins et une moustiquaire accrochée aux branchages. Les enfants sont assez friands aussi de ces siestes au grand air, plus ludiques, surtout quand on leur confectionne un petit coin confortable.

Faire des pauses à l’extérieur, même au boulot !

Durant les journées de travail, il est primordial de s’accorder au moins une pause à l’extérieur durant la journée. Si cela est possible. Ne fut-ce que 5 minutes, après le déjeuner, ou lors de la pause-café.