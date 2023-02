L’art de la scène en mode thriller sur fond de musique classique ou de la danse façon strip-tease au masculin ?

Un film belge qui a pour cadre le prestigieux concours musical Classique qu’on connaît particulièrement bien à la RTBF : Le Reine Elisabeth, un thriller psychologique qui se déroule au cœur d’un événement culturel belge majeur.

Ce drame psychologique qui prend parfois la forme d’un thriller, s’intitule ''The Chapel'' et il est signé par le réalisateur flamand Dominique Deruderre. Un cinéaste qui avait connu son petit moment de gloire en 2001 quand il avait représenté la Belgique aux Oscar avec son excellent film : ''Iedereen Beroemd''. Quelle merveilleuse idée que de faire découvrir aux spectateurs les arcanes d’une manifestation culturelle majeure pour les deux communautés de notre pays. ''The Chapel'' est un pur film belge : il se déroule autant en français, qu’en anglais et en néerlandais puisque nous suivons les finalistes internationaux, fictifs, d’une finale du Reine Elisabeth, version piano. Nous suivons particulièrement le parcours d’une jeune pianiste belge qui va devoir vaincre ses propres démons pour laisser s’exprimer son art. Une jeune femme virtuose, soutenue par une mère très ambitieuse et envahissante. Le titre ''The Chapel'' fait référence à la fameuse Chapelle Reine Elisabeth où sont reclus les finalistes les jours qui précèdent le concours. Pour leur permettre de se préparer au mieux, ils vivent en vase clos, leurs journées sont rythmées par une préparation musicale et psychologique intense. L’enjeu du film ''The Chapel'', c’est que tous, ne vont pas résister au stress. Cet isolement fait surgir des tensions entre les participants, mais aussi des conflits plus intimes, les souvenirs d’une enfance sacrifiée refont surface pour la candidate belge. ''The Chapel'' questionne les notions d’ambition et de talent : que sommes-nous prêts à sacrifier pour accomplir nos rêves ? Quel est le rôle des parents dans ce genre de contexte hyperconcurrentiel ? Ajoutent-ils de la pression ? Poussent-ils leur enfant à l’excellence pour réparer leurs propres frustrations ? Des questionnements qui peuvent s’appliquer à d’autres domaines évidemment, je pense au sport ou même au cadre scolaire. ''The Chapel'' est un drame psychologique mais qui utilise les codes du cinéma de genre, le spectateur ressent la claustrophobie et les stress des candidats, le film possède une atmosphère inquiétante et anxiogène qui contraste avec les grandes envolées musicales des partitions de Rachmaninov. La mise en scène est classieuse, élégante et la jeune comédienne principale dégage un charisme indéniable. C’est aussi extrêmement passionnant de découvrir les coulisses du Reine Elisabeth grâce au grand travail de documentation du réalisateur mais c’est un film grand public, ''The Chapel'' ne s’adresse pas qu’aux fans de musique classique.