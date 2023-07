L’art contemporain, on n’y comprend rien… Tant mieux ! Rendez-vous au BPS22 avec Pietro Fortuna

Pietro Fortuna (73 ans), italien installé en Belgique depuis 2015, est surtout exposé dans son pays d’origine, l’Italie. Le BPS22 lui offre une première exposition importante en Belgique. " Au temps où nous n’étions pas des hommes " est le sixième volet du cycle d’expositions Glory.

L’expo est une gigantesque installation de structures en matériau industriel disposée dans la diagonale de la grande salle du musée. Au premier coup d’œil, on pourrait se croire dans un showroom de magasin de design. Sans indication précise, on déambule entre des éléments d’une esthétique minimaliste rigoureuse : métal noir mat, grille, acier inox brillant, angles droits, variations sur le rectangle contrebalancées par deux énormes cylindres… Une froideur et une quasi-agressivité se dégagent de ces lignes géométriques, et parmi les compositions d’objets, on remarque les armes : carabine, marteau, couteau à cran d'arrêt, des cannes à pêche comme des fleurets. Même en faisant abstraction – si c’est possible – de la fonction des objets, il en ressort un trouble, une inquiétude silencieuse. Nous ne sommes pas dans un univers vivant. " Au temps où nous n’étions pas des hommes " instille une tension entre un sentiment de fascination et de malaise.