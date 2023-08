L’arrogance néerlandaise, atout des Red Panthers ?

C’est un fait : les Red Panthers disputeront la finale de l’Euro dans la peau de l’outsider. Et, par conséquence, Il serait illusoire (pour ne pas dire idiot), de ne pas considérer les Néerlandaises comme les grandes favorites à un quatrième titre européen consécutif.

De l’aveu même des joueuses, les Belges devront trouver les ressources (après une demi-finale déjà très éprouvante) pour prester à haut niveau afin de challenger les championnes olympiques et du monde.

Mais qu’importe le résultat final, notre équipe nationale féminine aura marqué les esprits en atteignant la finale de cet Euro, comme en 2017. Et si leurs progrès ont ravi leurs supporters, ils ont aussi été soulignés au niveau international. Une popularité qui n’est visiblement pas au gout du sélectionneur néerlandais : Paul van Ass. Dans une interview accordée au site spécialisé Hockey.nl, il a en effet tenu à souligner, avant la demi-finale remportée par les Red Panthers face à l’Allemagne, qu’il n’était pas vraiment " impressionné " par l’équipe belge, estimant au passage que leur jeu était stéréotypé et basé sur les contre-attaques. Pour résumer le fond de sa pensée, à ses yeux, "la Belgique est surestimée ".

Une sortie assez étonnante dans un monde du hockey très feutré. " Ça nous fait un peu rire ", explique l’attaquante Charlotte Englebert. " On sait qu’il y a parfois une forme d’arrogance chez elles. Mais je ne suis pas certaine qu’il le pense vraiment et qu’il fasse passer ce message à son groupe. De notre côté, on ne pense qu’à la victoire. On s’est incliné en phase de poule (NDLR : 2-0) mais c’est un autre match. On n’a rien à perdre ".