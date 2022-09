L’arrivée du parc d’attractions Legoland est une bonne ou mauvaise nouvelle pour Charleroi ?

Un parc d’attractions Legoland devrait bien ouvrir à l’horizon 2027 sur l’ancien site industriel de Caterpillar à Charleroi. L’investissement est estimé entre 370 et 400 millions d’euros, ce qui en ferait le 2e plus gros investissement de ces dix dernières années en Région wallonne après Google à Mons. Un tel parc attire généralement entre 1,5 et 2 millions de visiteurs par an et les projections montrent que ce chiffre pourrait également être obtenu à Charleroi. Le Legoland et ses infrastructures couvriront dans un premier temps une surface de 70 ha, tandis qu’une réserve foncière de 20 ha pourrait permettre de futures extensions et évolutions…