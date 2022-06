L'arrivée de Galtier sonne le retour aux fondamentaux pour le PSG

C’est chez les Verts que sonne la fin de la collab' entre Perrin et Galtier. Suite à de mauvais résultats, la direction de l’ASSE décide d’évincer Perrin pour que Christophe Galtier vole enfin de ses propres ailes et prenne en main le destin de l’équipe stéphanoise.

C’est une histoire qui durera huit ans. Huit années durant lesquelles Galtier met en place un coaching exigeant fait de bons recrutements, de conseils avisés, basé sur la solidarité. C’est un coach fédérateur, qui impose un jeu plutôt porté vers l’avant et qui a redonné ses lettres de noblesse aux Verts grâce à un retour en Ligue Europa ou un derby remporté face aux Lyonnais. En 2013, il est élu meilleur entraîneur de l’année, à égalité avec un certain Carlo Ancelotti, alors entraîneur du PSG. En 2017, après de longues années de bons et loyaux services, Christophe Galtier quitte les Verts.

Quelques mois après, on retrouve l’entraîneur marseillais au LOSC où il a du boulot. Malgré l’interdiction de recrutement hivernal, le club lillois se maintient en Ligue 1 et fera une belle remontada l’année d’après puisqu’il se hissera jusqu’à la deuxième place du championnat et, de ce fait, jusqu’à l’Europe. Dans les saisons suivantes, il confirme la place de leader. En 2021 le LOSC et son coach arrivent au zénith de leur collaboration, Galtier amène le club en tête du championnat juste avant son départ pour Nice.

Son court passage sur la Côte d’Azur était plutôt solide puisqu’il a mené l’équipe d’une neuvième à une cinquième place. Ce qui est pas mal mais probablement le minimum de ce qu’on pouvait attendre de lui avec l’effectif dont il disposait.

Au long de sa carrière d’entraîneur, Galtier n’a pas toujours eu des vestiaires faciles à gérer mais il a fait preuve de leadership et de ténacité. Porté par de grandes ambitions, c’est un coach qui sait ce qu’il veut et où il va. Son dynamisme, sa simplicité et sa passion seront peut-être les clés qui ramèneront une mentalité d’équipe au PSG.