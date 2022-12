L’arrêt du héros Martinez, le manqué de Tchouaméni : revivez la séance de tirs au but triomphale de l’Argentine face à la France

Quelle incroyable rencontre ! Il aura fallu aller jusqu’aux tirs au but pour départager l’Argentine et la France, deux équipes qui nous ont offert une finale de Coupe du monde légendaire. Au terme de cet exercice ultra compliqué, surtout dans ces circonstances, c’est l’Albiceleste de Lionel Messi qui l’a emporté (3-3, 4 tab à 2).

Comme à son habitude, La Pulga a montré la voie à suivre en inscrivant le premier tir au but de la séance. Kylian Mbappé, auteur d’un triplé historique, lui a répondu dans la foulée. Après l’essai réussi de Dybala, Martinez, héros argentin, a fait basculer la séance en la faveur de l’Albiceleste en arrêtant le tir de Coman. Un échec qui en a appelé un autre : celui de Tchouaméni. De leur côté, Paredes et Montiel, 4e et dernier tireur, n’ont pas tremblé. Au terme d’une finale complètement folle, l’Argentine remporte sa troisième Coupe du monde.