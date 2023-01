L'arrêt de la cour d'appel à propos du braquage à Brussels Airport annoncé pour le 8 mars

Les quatre hommes à devoir encore répondre devant la justice pour ce que l'on a appelé "le casse du siècle" ont clamé leur innocence une nouvelle fois. Leurs avocats ont plaidé en confiance leur acquittement, soit ce que le premier juge avait décidé en 2018.

Le ministère public, lui, a estimé que ces prévenus devaient être reconnus coupables d'avoir participé au braquage. Mais il ne s'est pas avancé sur les peines qu'il reviendrait à la cour d'infliger, compte tenu du dépassement évident du délai raisonnable à être jugé, les faits datant d'il y a 10 ans.

Le 18 février 2013, huit individus masqués et armés ont surgi sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Ils se sont approchés d'un avion de la compagnie aérienne Swiss dans lequel se trouvait un chargement de valeur, convoyé par le transporteur de fonds Brink's. Ils se sont emparés de 121 colis contenant des diamants mais aussi des lingots d'or et des pierres précieuses, pour un total de 37 millions d'euros. Ce vol au butin immense est considéré comme le braquage le plus spectaculaire et le plus audacieux commis en Belgique.