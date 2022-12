L’arrêt d’Emiliano Martinez face au jeune Kuol qui permet à l’Argentine de se qualifier en 1/4 de finale

Garang Kuol, le jeune attaquant australien de 18 ans a failli sauver l’Australie lors de la défaite face à l’Argentine en 1/8e de finale de la Coupe du monde. Mais un grand arrêt de Martinez en a voulu autrement.

L’attaquant de l’Australie Garang Kuol (18 ans, 79 jours) est devenu le plus jeune joueur à disputer un match à élimination directe en Coupe du Monde depuis Pelé en 1958 (17 ans, 249 jours). Et pour sa 3e sélection avec l’Australie, Kuol est monté au jeu pour 18 minutes face à l’Argentine. Et l’attaquant qui va rejoindre Newcastle en janvier a failli créer la surprise.

Alors qu’il n’a touché que cinq ballons, Kuol s’est procuré une occasion cinq étoiles et failli permettre à l’Australie d’égaliser. Heureusement pour Lionel Messi et son équipe, un grand arrêt d’Emiliano Martinez permet à l’Argentine de se qualifier pour les 1/4 de finale. Un quart où les Argentins affronteront les Pays-Bas vendredi 9 à 20 heures.

Pour Kuol, le mondial est terminé, mais sa carrière ne fait que commencer. La jeune pépite va découvrir la Premier League dans quelques semaines. A lui de saisir sa chance avec Newcastle qui a dépensé 350.000 euros pour acquérir le jeune joueur.