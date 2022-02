L'arpenteur de rêves de Philippe Lemaire: un voyage sur les traces de Rimbaud

Philippe Lemaire, ancien reporter et présentateur du journal sur Fr.3, réalisateur de documentaires et écrivain, publie "L’arpenteur de rêves", aux Editions de Borée.

Dans les années 50, le temps est long pour les jeunes à la campagne. Il faut l’occuper. Pour deux jeunes filles qui rêvent d’un peu d’exotisme, derrière le bar de l’écluse fréquenté par des mariniers qui respirent l’aventure, le tournage d’un film dans la région tombe à point nommé.

Ferrier le réalisateur, s’intéresse d’ailleurs à l’une d’elles, la jeune Clémence. Elle accroche magnifiquement la lumière, et sera parfaite aux côtés du héros de son film, qui évoque la jeunesse de Rimbaud et ses amours avec Verlaine.

L’atmosphère de l’époque est palpable, et l’auteur nous restitue subtilement une période désuète, mais à l’aube d’un renouveau.

Rencontre avec Philippe Lemaire...

L’arpenteur de rêves de Philippe Lemaire, chez De Borée - Un roman très visuel, sur le cinéma, sur la vie dans les années 50, et sur la jeunesse de Rimbaud. D’ailleurs Ferrier le réalisateur a quelque chose de Truffaut. On croise aussi Godard dans le roman, et on va de Charleville, Attigny, Paris, à Bouillon, Namur et Bruxelles.