L’arnaqueur de Tinder, Inventing Anna : la glorification ambiguë des arnaqueurs

En ce début 2022, deux gros succès cartonnent en streaming : le documentaire "L’arnaqueur de Tinder" construit autour des témoignages de femmes charmées et escroquées par un prétendu diamantaire plein aux as et "Inventing Anna", série (produite par Shonda Rhimes, la créatrice de "Grey's Anatomy et "La Chronique de Bridgerton" basée sur l’histoire vraie d’une jeune femme qui a dupé tout le gratin de Manhattan en se présentant comme une riche héritière. Dans les deux cas : les personnages centraux – Simon Leviev et Anna Delvey – sont manipulateurs, menteurs et abusent sans états d’âme de leurs victimes et pourtant ils sont populaires. Loin de les acculer, l’exposition médiatique semble profiter à ces arnaqueurs vedettisés. Comment et pourquoi ? Essayons d’y voir plus clair avec Simon Leviev, bourreau des cœurs (et des comptes).