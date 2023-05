L’arnaque du tueur à gages circule dans vos boîtes mail : "J’ai été très choquée"

On connaissait les mails d’arnaque qui annonçaient que vous aviez un riche oncle à l’autre bout de la planète qui vous avait légué un bel héritage. On connaissait aussi ceux d’une institution bancaire qui vous annonçaient qu’ils avaient fait une erreur et vous devaient une coquette somme. Cette fois, c’est un mail d’arnaque bien plus inquiétant qui circule dans les boîtes mail : un mail de tueur à gages. Ce mail, qui menace votre intégrité physique, vous enjoint de verser de l’argent pour arrêter le contrat qui a été mis sur votre tête. Des centaines de mails auraient déjà été envoyés.

Dans ceux-ci, on peut lire: "Cette semaine, le client m'a contacté avec toutes vos coordonnées et m'a confié la mission d'éclabousser de l'azote sur votre visage."