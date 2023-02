L’armurier hannutois Louis Tilman va laisser un grand vide

Louis Tilman avait une personnalité hors du commun et ne passait jamais inaperçu. Il aimait la vie et le travail. Il se déplaçait en tricycle et levait sans cesse une fois la main droite, une fois la main gauche pour saluer toutes celles et tous ceux qu’il connaissait. L’armurier de Merdorp bénéficiait d’une très grande popularité dans la région de Hannut et bien au-delà. Durant sa carrière Louis Tilman a mis au point des armes de chasse qui se retrouvent aux quatre coins du pays et ailleurs.

Hommage du conseil cynégétique de Hesbaye

Nous avons demandé à Charles Wauters, vice-président du conseil cynégétique de Hesbaye, de nous parler de Louis Tilman. "Sur le plan humain, j’ai été frappé par son charisme, sa vocation, sa passion, son attention pour tous, quel que soit l’échelon social", explique-t-il. "J’ai fréquenté son commerce car sa disponibilité était permanente, de la première heure le matin jusqu’à une heure très avancée en soirée, 21h00 était courant… (évidemment 6 jours sur 7 et en cas d’urgence, aucune limite…). Louis était là pour nous. Il aimait son métier et cherchait sans arrêt la solution la plus adéquate à nos problèmes. Aucune personne, aucune demande, n’était trop petite ou trop grande pour Louis…".

Charles Wauters conclut : "Son mérite, sa personnalité hors du commun, son extraordinaire réseau de relations lui ont permis de réaliser, en partenariat avec de grands spécialistes, des armes d’une réputation qui dépasse nos frontières".

Louis Tilman est décédé à son domicile. Il avait 83 ans.