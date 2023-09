L’Arménie, en pleine tension avec Moscou, annonce des exercices militaires avec les USA

L’Arménie a annoncé mercredi accueillir la semaine prochaine des exercices militaire communs avec les Etats-Unis. Il s’agit d’un nouveau signe des efforts d’Erevan pour s’éloigner de son allié traditionnel russe.

Les Arméniens reprochent à Moscou et ses soldats de la force du maintien de la paix de ne pas accomplir leur mission, en laissant l’Azerbaïdjan bloquer une route clé pour approvisionner le Nagorny Karabakh, territoire que se disputent les deux pays depuis des décennies.

Les manœuvres communes avec les USA doivent se dérouler du 11 au 20 septembre. Elles visent à "augmenter le niveau inter-opérationnel" des forces américaines et arméniennes participant à des opérations de maintien de la paix. Leur tenue intervient quelques jours après que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a accusé la Russie d’être soit "incapable de maintenir le contrôle sur le corridor de Latchine, soit qu’il n’en a pas la volonté".

Moscou s'inquiète

Le Kremlin avait vivement critiqué les propos de M. Pachinian. Et mercredi, il s’est inquiété de la tenue des manoeuvres américano-arméniennes. "Bien entendu, cela suppose de la vigilance", a dit Dmitri Peskov, le porte-parole du président Vladimir Poutine. Et d’ajouter : "Nous allons analyser en profondeur et suivre la situation".

Des incidents armés opposent régulièrement Arméniens et Azerbaïdjanais à la frontière, alors que les médiations organisées tantôt par l’UE, les Etats-Unis ou la Russie n’aboutissent pas.

Le Nagorny Karabakh est une région d’Azerbaïdjan peuplée majoritairement d’Arméniens qui a fait sécession, entraînant une guerre dans les années 1990 puis une autre en 2020, remportée par Bakou.