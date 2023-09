L’Arménie dénonce à l’ONU un "nettoyage ethnique" dans le Haut-Karabakh

Vingt-quatre heures après le déclenchement de son offensive militaire, l’Azerbaïdjan a "rétabli sa souveraineté" sur le Nagorny Karabakh, s’est félicité mercredi le président azerbaïdjanais Ilham Aliev. Parallèlement, le chef de l’État turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé le "soutien sans réserve" d’Ankara à Bakou au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais. Plus de 10.000 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont d’ores et déjà été évacuées de l’enclave, a fait savoir mercredi soir un responsable des séparatistes. Les soldats de la paix russes ont affirmé jeudi matin avoir pris en charge environ 5000 personnes évacuées.

Après l’instauration du cessez-le-feu mercredi, l’Arménie a accusé l’armée azerbaïdjanaise d’avoir ouvert le feu sur ses positions à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Au lendemain de heurts devant le siège du gouvernement arménien, des milliers de manifestants, partisans des séparatistes du Nagorny Karabakh, se sont de nouveau rassemblés mercredi soir et des incidents ont éclaté avec la police. Usant de la manne pétrolière pour renforcer son armée, Ilham Aliev est de son côté en passe de réussir son pari de reprendre le contrôle de cette région majoritairement peuplée d’Arméniens, qui a été le théâtre de deux guerres entre les anciennes républiques soviétiques du Caucase que sont l’Azerbaïdjan et l’Arménie : l’une de 1988 à 1994 (30.000 morts) et l’autre à l’automne 2020 (6500 morts). Mercredi soir, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les négociations sur l’avenir de cette enclave auraient lieu avec "la médiation" des forces russes déployées sur le terrain.

Craignant que la reprise des hostilités ne déstabilise tout le Caucase, les Occidentaux et la Russie avaient appelé dès mardi à un arrêt immédiat des combats. Les autorités azerbaïdjanaises avaient déclenché ce jour-là leur opération "antiterroriste", à la suite de la mort de six personnes dans l’explosion de mines posées, ont-elles affirmé, par des "saboteurs" arméniens.