L'armée soudanaise autorise l'évacuation de citoyens et de diplomates

Le dirigeant de facto du Soudan et commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhane a autorisé l'évacuation de citoyens et de représentants diplomatiques du pays en conflit. Les opérations d'évacuation seront cependant déterminées par les conditions de sécurité, notamment aux aéroports. Pour les Affaires étrangères belges, elles étaient jusqu'à présent insuffisantes pour rapatrier les 42 Belges et ayant droits sur place.

Un porte-parole de l'armée saoudienne a déclaré samedi que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine allaient démarrer l'évacuation de la capitale Karthoum "dans les prochaines heures" à l'aide de leurs avions militaires.

Al-Burhane s'est engagé à "faciliter et garantir" l'évacuation et à fournir aux pays "le soutien nécessaire pour y parvenir".