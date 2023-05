L’armée recherche des enfants perdus dans la jungle colombienne

4 enfants sont perdus dans la forêt amazonienne. C’est l’histoire folle qui fait l’actu en ce moment en Colombie.

Le 1er mai, un avion s’est crashé dans la forêt amazonienne. Il n’y a que 4 survivants : des enfants âgés de 11 mois à 13 ans. Les 3 adultes qui étaient à bord sont tous décédés, dont la mère des enfants.

Depuis, les secours sont à la recherche des 4 enfants. Ils sont persuadés qu’ils sont encore en vie car au fil de jours, ils ont trouvé un biberon, une cabane, des traces de pas et des fruits grignotés dans la forêt.

Selon le grand-père, c’est fort possible qu’ils se baladent car ils ont l’habitude d’être dans la jungle. Le plus inquiétant c’est qu’ils marchent dans une zone avec beaucoup de pumas, de jaguars et de serpents venimeux. Il y a quelques jours, ils ont lâché 10.000 tracts et une centaine de kits de survie dans la forêt pour aider les enfants à survivre et à appeler les secours.

Les recherches sont compliquées parce que la forêt amazonienne est immense, c’est la plus grande au monde. Elle a une superficie de 6.700.000 km² ! Pour te donner une idée, c’est 218 fois la Belgique.

Il y a quelques jours, le président colombien avait annoncé sur Twitter que les enfants avaient été retrouvés, mais c’était une fausse alerte. En attendant, on ne sait toujours pas les raisons de cet accident et les recherches se poursuivent.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.