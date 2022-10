L'armée belge se dote mercredi d'un Cyber Command

Le Cyber Command (Cy Com) sera hébergé au sein du Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) de l'armée. Il doit soutenir les missions du SGRS, garantir le développement des capacités cyber et promouvoir l'innovation dans le domaine de la cyber technologie au sein des Forces armées tout en coopérant avec les partenaires interdépartementaux belges et internationaux. L'intention est d'en faire à terme une cinquième composante à part entière; en principe toujours au sein du service de renseignement militaire.

Le général Van Strythem a expliqué à quelques journalistes que son nouveau commandement devra affronter plusieurs défis au cours des années à venir. Un premier défi est de nature préventive, comme la protection des informations classifiées et la sensibilisation. "Nous devons apprendre à nos soldats à se camoufler dans le cyberespace", a-t-il souligné.

Les réseaux de la Défense doivent également être surveillés activement. Les futurs systèmes de haute technologie de l'armée belge - les nouveaux avions de combat F-35, les drones MQ-9B, les véhicules blindés, les navires de lutte contre les mines et les frégates - seront en effet intégrés au réseau opérationnel. L'organisation de la Défense souhaite également collecter des renseignements via le cyberespace afin d'avoir une meilleure image des menaces possibles. Enfin, la Défense doit également être capable de neutraliser une attaque en disposant d'une "capacité intrusive".