L’armée australienne teste des chiens robots contrôlés par la pensée humaine

Cependant, d’autres applications, plus spécifiques, se sont concrétisées au fur et à mesure que les technologies devenaient plus performantes. L’intérêt vient des services de sécurité de par le monde pour plusieurs raisons.

Ces robots à quatre pattes sont très agiles, au contraire d’un robot à chenilles par exemple : ils peuvent arpenter des terrains escarpés, difficiles d’accès, ils peuvent rester en équilibre plus facilement…

Dans le cas de ce chien robot essayé par l’armée australienne, le fait de ne plus dépendre d’une commande manuelle représente aussi un avantage non négligeable. La commande cérébrale est une manière de diriger le robot, sans utiliser la parole, sans être distrait par une manipulation manuelle, ni par un écran. Les mains du militaire sont donc disponibles pour agir et dégainer son arme.