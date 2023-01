"L'Arme Fatale" : l'ultime épisode de la saga culte est à (re)voir sur Tipik !

En ce début d'année 2023, Tipik vous a gâté en vous proposant de (re)binge watcher la saga culte de L'Arme fatale. Ce dimanche 22 janvier à 20h05, l'ultime épisode de la franchise sera diffusé en TV.

A nouveau réalisé par Richard Donner et interprété par le tandem incontournable de Mel Gibson et de Danny Glover, L' Arme fatale 4 (1998) constitue le quatrième et dernier épisode de la saga de films policiers mêlant à la fois humour et action. Le premier opus, datant de 1987, avait remporté un énorme succès et rendu populaire la franchise super populaire.

Dernier épisode, nouveau casting

Outre les deux vedettes phares, L'Arme Fatale IV a amené un coup de neuf avec quelques nouveaux acteurs/trices présent.e.s au casting. De quoi ravir les fan.e.s du monde entier à l'époque ! Dans le rôle de Wah Sing Ku, on retrouve l'acteur chinois, expert en arts martiaux, Jet Li (Le Baiser mortel du dragon, Mulan) qui a ainsi fait sa grande entrée dans la franchise ! Un rôle qui avait, dans un premier temps, était proposé à Jackie Chan qui l'avait décliné.

Ajouté à cet incroyable cascadeur, l'acteur et humoriste américain Chris Rock (Copains pour toujours, Tout le monde déteste Chris) alias Lee Butters, le gendre un peu loufoque de Murtaugh. Il est important de préciser que Joe Pesci (Les Affranchis, The Irish Man) et la talentueuse Rene Russo (Thomas Crown, The Intern) étaient encore de la partie ! Dans L'Arme fatale IV, ils incarnent respectivement les personnages de Leo Getz et de Lorna Cole.