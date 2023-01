"L'Arme fatale 2 ": le jour où Mel Gibson devait mourir !

Toujours sur une bande-originale d'Eric Clapton, L'Arme fatale 2 place son intrigue dans le contexte politique de l'apartheid.

Le pitch ? Deux policiers, les officiers Martin Riggs et Roger Murtaugh, sont chargés de protéger un témoin clé dans une affaire de trafic de drogue : Leo Getz. Riggs et Murtaugh découvrent que les trafiquants sont en fait Arjen Rudd, le consul de l'ambassade d'Afrique du Sud et ses gardes du corps. Riggs et Murtaugh décident de s'attaquer à Rudd et ses tueurs. Malheureusement, un problème se pose : Rudd et ses gardes étant des diplomates étrangers, ils sont donc protégés par l'immunité diplomatique; autrement dit Riggs et Murtaugh ne peuvent ni les arrêter ni enquêter sur eux. Pour vaincre Rudd et ses hommes, Riggs et Murtaugh vont devoir agir dans le secret et l'illégalité la plus totale.

Ce deuxième opus sera particulièrement marqué par une réplique qui deviendra culte. Attention, ce qui suit peut spoiler les personnes n'ayant pas encore vu le film. Il s'agit de la scène des toilettes où Murtaugh ne peut se relever car la cuvette est piégée. La réplique " 1, 2, 3 et on y va ou 1, 2 et on y va ?" deviendra si populaire qu'elle reviendra au début de l'Arme fatale 3.