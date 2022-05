L'arme atomique, l'instrument de négociation qui pourrait profiter à la Corée du Nord et à la Russie

Garantir les besoins en nourriture et matériel du territoire : "La Corée du Nord est un pays structurellement confronté à de graves problèmes économiques et de famines", affirme le professeur. "Si l’on jette un œil sur ces quinze dernières années, nous observons toujours les mêmes cycles. La Corée du Nord procède à des essais de missiles et d’armes nucléaires (1), fait l’objet de sanctions (2), négocie après un moment (3) et enfin signe des accords grâce auxquels, en l’échange d’une pause dans les programmes nucléaires, les pays sanctionnateurs lèvent une série de mesures et octroient à la Corée du Nord du matériel dont elle manque cruellement (4). Cela dure quelques années puis, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi, les tensions reprennent."