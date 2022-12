L’Argentine se fait peur mais bat les Pays-Bas aux tirs au but et se qualifie pour les 1/2

Alors qu’elle menait 0-2 suite à deux coups de génie de Mesisi, l’Argentine a vu les Pays-Bas revenir dans les tout derniers instants du temps réglementaire grâce à une superbe combinaison sur coup franc. Mais Lionel Messi et les siens se qualifient aux tirs au but, grâce notamment à deux arrêts du gardien Martinez. L’Argentine affrontera la Croatie en demi-finale.

Il faut attendre la 22e pour voir le premier tir. Messi voit son envoi passer au-dessus du but. Le match ne décolle pas et il faut attendre un coup de génie de la Pulga pour donner un petit coup de fouet dans la rencontre. Messi sert Molina qui crucifie Noppert. C’est 0-1 à la mi-temps.

Van Gaal mécontent fait un changement pour la 2e période. Car les Pays-Bas n’ont pas cadré un seul tir jusqu’à présent. Mais c’est l’Argentine qui est dangereuse via un coup franc de Messi qui lèche la barre.

À la 72e, l’arbitre montre le point de penalty pour une faute de Dumfries sur Acuna. Pour son 27e penalty pour l’Argentine, Messi inscrit son 10e but en Coupe du monde. C’est 0-2 et les Pays-Bas sont K.O.

Il ne reste plus beaucoup de temps et à la 83e Weghorst relance l’intérêt du match en faisant 1-2. C’est le premier tir cadré néerlandais. Les Pays-Bas poussent et à quelques secondes de la fin Weghorts réalise un doublé grâce à une magnifique combinaison sur coup franc. Place aux prolongations. Malgré les nombreuses occasions de l’Argentine, c’est aux tirs au but que le match se joue.

L’Argentine va s’imposer (comme en 2014 en demi-finale face aux mêmes Pays-Bas) 4-3 aux tirs au but grâce notamment à deux arrêts du gardien Martinez. Elle affrontera la Croatie pour une place en finale.