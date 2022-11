L'Argentine et l'Allemagne dos au mur, l'Angleterre et les Pays-Bas y sont presque : le point avant la 3e journée des poules

Le duel entre le Portugal et l'Uruguay a fait tomber le rideau sur la deuxième journée de la phase de poules de ce Mondial 2022. Une deuxième série de matches qui aura permis à la France, au Brésil et finalement au Portugal de valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Le Qatar et le Canada, incapable d'enregistrer le moindre point, sont quant à eux déjà éliminés. Les 27 équipes restantes sont encore en lice pour les huitièmes de finale, avec plus ou moins de chance de les atteindre. On fait le point sur les situations de chaque groupe avant la dernière journée de la phase de poules.