L’Argentine, emmenée par son génie Messi, bat la Croatie et se qualifie pour la finale de la Coupe du monde

C’était écrit… l’Argentine est en finale de la Coupe du monde et le doit en bonne partie à un récital de Lionel Messi, prêt à rédiger un peu plus sa légende ! L’Albiceleste a dominé la Croatie 3-0 avec un but de Lionel Messi sur penalty et un doublé de l’autre homme de la rencontre, Julian Alvarez. Les Croates, dominateurs en première période, ont malgré cela encaissé à deux reprises lors des 45 premières minutes. Ils ne sont pas parvenus à inverser la tendance par la suite et ont subi les assauts adverses en deuxième mi-temps. Si la Croatie ne méritait pas vraiment d’être menée 2-0 à la pause, la victoire argentine est logique à l’issue de la partie. Les valeureux Croates devront se contenter d’une petite finale et d’une potentielle troisième place samedi prochain, eux qui ont de nouveau réalisé un magnifique parcours après leur finale en 2018.

Les Argentins, quant à eux, disputeront la finale dimanche, la sixième de leur histoire. Qui de la France ou du Maroc les rejoindra ? Réponse ce mercredi soir !

Après une bonne demi-heure de jeu de la part des deux nations, mais avec une domination Croate assez stérile, Julian Alvarez subit une faute de la part de Dominik Livakovic. Leo Messi se charge de le convertir en envoyant une superbe frappe imparable dans le filet supérieur de la cage croate et débloque la situation. La Pulga devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine à la Coupe du monde.

Le deuxième but est un mélange de talent et de chance, à la suite d’un coup de coin croate, Julian Alvarez est parti du milieu de terrain pour profiter de trois contres favorables et tromper Livakovic. Le joueur de Manchester City plaçait les siens dans une situation idéale avant de rentrer aux vestiaires.

À la pause, les plus grosses actions sont argentines, aucun tir cadré pour les Croates, mais ce sont malgré tout ces derniers qui dominent stérilement.

Au retour des vestiaires, l’Argentine garde le cap et prend petit à petit le match à son compte. Et à une vingtaine de minutes du terme, Leo Messi régale. Il fait danser le pauvre Gvardiol pour servir parfaitement Julian Alvarez, qui ne se fait pas prier et réalise le doublé.

Les Croates n’inverseront pas la tendance. Leur beau parcours s’arrête en demi-finale, l’Argentine disputera sa sixième finale en Coupe du monde et tentera de lever le trophée pour la troisième fois. Messi, élu homme du match face à la Croatie, est à seulement une rencontre d’atteindre son plus grand rêve et de complèter son magnifique palmarès.