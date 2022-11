L’Argentine bat la Pologne et retrouvera l’Australie en 1/8es, la Pologne également qualifiée affrontera la France

L’Argentine a battu la Pologne 2-0, et se qualifie pour les huitièmes de finale où elle affrontera l’Australie. L’Albiceleste a rapidement mis le pied sur le ballon mais ne parvenait pas à concrétiser ses nombreuses occasions. En fin de première période, Lionel Messi obtenait un penalty suite à une main dans le visage de Szczesny. Mais le gardien polonais arrêtait magistralement l’envoi de la Pulga.

En panne devant le but en première période, les Argentins ont retrouvé leur réalisme au retour de la pause. Mac Allister a inauguré son compteur but pour sa sélection à la 46e minute, un autre jeune a ensuite fait le break. Préféré à Lautaro Martinez, Julian Alvarez a récompensé son sélectionneur pour la confiance qu’il a placée en lui avec le but du 0-2. Le score n'évoluera plus.

Malgré sa défaite, la Pologne est également qualifiée au bout du suspense. Elle possède le même nombre de points que le Mexique mais une différence de buts favorables. Elle aura fort à faire en huitièmes puisqu'elle n'affrontera personne d'autre que les champions du monde en titre Français.