L’Argentine bat la France au bout d’une finale folle et gagne sa troisième Coupe du monde, la consécration de Messi

La France hérite le ballon (60% de possession) mais n’en fait pas grand-chose. Les essais de Kolo Muani (68e) et Mbappé (71e) – les premiers des Bleus – manquent la cible. Il ne peut rien arriver à l’Argentine. Et pourtant.



Sur un ballon en profondeur anodin, Nicolas Otamendi se fait avoir par Thuram. Penalty ! Mbappé ne tremble pas (2-1, 80e). La machine argentine se dérègle soudainement. Coman vole un ballon dans les pieds de Messi. 13 secondes et 4 passes plus tard, Kyk’s cisèle une reprise de volée splendide (2-2, 80e).



La France n’a pas tiré au but pendant 68 minutes. Elle a cadré ses premières frappes à la 80e et à la 81e minute. Et c’est 2-2. Le scénario est incroyable. Les Argentins n’ont pas retenu la leçon des quarts. Lloris détourne encore un tir puissant de Messi et envoie les deux équipes en prolongations.