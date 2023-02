L’Argentine aux prises avec le "tourisme de naissance russe"

Pendant l’année 2022, 5800 femmes enceintes russes sont arrivées en Argentine, dont beaucoup ont donné naissance à leur enfant dans le pays sud-américain. Vendredi dernier également, 16 Russes enceintes auraient atterri à l’aéroport de Buenos Aires en une seule journée. Les autorités ont lancé une enquête pour savoir s’il existe un réseau criminel derrière ce "tourisme de naissance".

Il n’est pas interdit aux étrangers de venir en Argentine pour donner naissance à leur enfant, affirme la directrice du service national de l’immigration, Florencia Carignano, dans le journal La Nacion. Ces enfants acquièrent automatiquement la nationalité argentine et, par ricochet, leurs parents peuvent obtenir plus facilement une résidence permanente et ensuite demander la citoyenneté argentine. Les détenteurs d’un passeport argentin peuvent voyager sans visa dans 160 pays et peuvent également obtenir un visa de dix ans pour les États-Unis.

"Une enquête est en cours pour savoir qui se cache derrière ces gangs qui amènent des hommes et des femmes ici. C’est une affaire de plusieurs millions de dollars", a déclaré le chef de l’immigration Carignano. "Parce qu’il se passe quelque chose d’étrange avec les femmes qui viennent ici à la 34e semaine de leur grossesse. Nous soupçonnons qu’elles ne sont pas seules."

Lors des premières perquisitions à Buenos Aires, les autorités ont saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des documents de voyage et de l’argent liquide.

Une autre hypothèse qui pourrait expliquer ce phénomène est que les sanctions que l’UE a imposées à la Russie prévoient, entre autres, la suspension de l’accord de facilitation des visas entre l’UE et la Russie, ce qui rend plus difficile pour les Russes de se rendre dans l’Union européenne.