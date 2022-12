L’Argentine a fait "un pas de plus", savoure Lionel Messi après son 1.000e match

Lionel Messi, auteur du premier but de l’Argentine lors de la victoire 2-1 samedi soir contre l’Australie synonyme de qualification pour les quarts de finale du Mondial 2022, s’est dit "très heureux de cette victoire" et du fait de faire "un pas de plus" vers le sacre.

"Ça a été un match très physique. Très heureux de cette victoire. C’est un pas de plus", a savouré Messi à la télévision argentine, après le 1.000e match de sa carrière professionnelle. "Ça a été un match contrôlé, nous aurions pu le sceller plus tôt. Hormis leur dernière frappe, que détourne 'Dibu' (Emiliano Martinez, le gardien argentin, NDLR), nous n’avons pas trop souffert."

Après avoir reçu son trophée d’homme du match, Messi et ses équipiers ont communié avec les nombreux supporters argentins pour fêter la qualification pour les quarts de finale, où ils affronteront les Pays-Bas. "Nous voulions être ici pour ressentir ce que ressentent les gens, ce qu’ils nous transmettent. Nous devons rester unis", a harangué le capitaine argentin.