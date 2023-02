L'argent sur les livrets d'épargne atteint à nouveau 300 milliards d'euros

La capacité des Belges à épargner est probablement impactée par l'inflation élevée. Ainsi, les comptes courants classiques ont perdu 16 milliards d'euros depuis le mois d'août, selon les chiffres de la BNB.

En outre, d'autres produits d'épargne offrant des taux d'intérêt plus élevés sont devenus plus avantageux. Les comptes à terme ont augmenté de 7 milliards au cours des six derniers mois, pour atteindre le niveau le plus élevé depuis 2017, comme le relevait De Tijd, jeudi.