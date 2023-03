L’argent des épargnants est-il en sécurité dans les banques ?

Beaucoup de Belges se sont laissé séduire ces dernières années par les néo-banques, comme Revolut ou N26 pour ne citer que les plus connues. Si l’une de ces néo-banques devait être en difficulté, que se passerait-il ? Il faudrait s’adresser aux autorités de supervision de la banque concernée. Concrètement, Revolut indique clairement sur son site internet qu’elle est agréée et supervisée par la Banque de Lituanie et la Banque Centrale Européenne, précisant au passage que "les dépôts sont couverts par le système lituanien de garantie des dépôts" et que "la limite maximale de couverture d’assurance s’élève à 100.000 euros par déposant unique pour tous ses dépôts détenus par Revolut Bank UAB."

De son côté, N26 précise bien que "les détenteurs d’un compte N26 sont protégés par le Fonds de protection des dépôts allemand à hauteur de 100.000 euros". On retrouve nos fameux 100.000 euros. Sauf qu’il faut être conscient qu’en cas de souci, le fait d’être client d’une banque allemande ou lituanienne peut être un peu plus inconfortable. Les superviseurs de ces banques étrangères se situent… à l’étranger. Les clients belges qui avaient placé leurs économies sur les comptes d’épargne à haut rendement de la banque islandaise Kaupthing – emportée par la crise financière en 2008 – se souviennent sûrement des difficultés rencontrées à l’époque pour récupérer leur argent…