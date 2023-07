L’Ardenne Nordic Park à Sainte-Ode : cinq balades idéales pour se ressourcer

La commune de Sainte-Ode est à l’initiative d’un parc consacré à la marche nordique. Il se compose de 5 itinéraires au choix de 2 à 18 kilomètres. L’Agence Tourisme vous explique le principe de cette marche sportive, vous propose des visites culturelles en Jeep Willis et la dégustation d’une bière bio et locale dans une brasserie familiale.

Sainte-Ode, du nom de cette vierge qui veille sur les habitants, se trouve à l’intérieur du Parc naturel des Deux Ourthe. La commune où il fait bon vivre est située entre Saint-Hubert et Bastogne et est traversée par l’Ourthe occidentale. Pour les sportifs, c’est l’endroit rêvé pour y faire du kayak, du rafting et même de l’escalade. Mais il existe une activité pour les sportifs d’un autre genre, ceux qui aiment la randonnée. La marche nordique est très en vogue, c’est pourquoi un parc lui est totalement dédié : L’Ardenne Nordic Park.

Les points de départ se font à partir de différents villages. Parmi les différentes randonnées, celle du sentier des Vallées de l’Ourthe et de Laval. Le rendez-vous est fixé à partir de l’aire d’Ortie, vous recevez des bâtons de marche nordique avec des dragonnes qui n’ont rien à voir donc avec ceux de montagne.

Pour faire de la marche nordique, inversez le mouvement : le pied gauche s’avance en même temps que le bras droit. Cela a l’air totalement illogique mais c’est une question de concentration. Lors des 3 premiers pas, on inspire, lors des 3 suivants, on expire…. Ce n’est pas simple quand on est débutant, mais le principe de se focaliser sur la respiration peut permettre une certaine détente. Lors de votre balade, vous observerez de superbes violettes, des sentiers, des passerelles, des chemins de terres, des pâturages, le paysage est infiniment varié et cela ressource.