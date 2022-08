L’archéologie musicale, redonner vie aux paysages sonores de l’Antiquité grecque

Grâce à ce système de notation et la volonté de certains musiciens et théoriciens de consigner et d’archiver les musiques de leur époque, les chercheurs et archéo-musicologues sont en mesure de déchiffrer ces partitions venues d’un autre temps.

La plus ancienne trace de musique grecque "complète" est la célèbre stèle de Seikilos, datée du IIe siècle avant notre ère, et découverte à la fin du XIXe siècle par Sir William Ramsey à l’occasion de la construction du chemin de fer ottoman. L’histoire de sa découverte et celle qu’elle renferme ont participé à la renommée de cette épitaphe qui trône actuellement au Musée National du Danemark, à Copenhague.

Tout commence en 1883, lorsque Sir William Ramsey découvre une tombe à une trentaine de kilomètres d’Ephèse, se trouvant sur le tracé du futur chemin de fer ottoman. En inspectant la stèle, Ramsey remarque des signes musicaux présents au-dessus du texte et tente de les retranscrire.

Entre-temps, le directeur des chemins de fer ottomans, Edward Purser décide de s’octroyer la stèle. Lors de l’extraction, la stèle est endommagée à sa base, au niveau des deux dernières lignes de texte. Le directeur des chemins de fer ottoman offrit la stèle à sa femme pour que celle-ci puisse y poser ses fleurs. Une bien drôle de fonction pour un vestige aussi précieux du passé.