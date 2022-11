L’archéologie des conflits, une histoire empreinte d’humanité

"On est dans un grand camp de repos allemand !", explique-t-il. "Il faut imaginer que le front est à peu près à huit kilomètres d’ici. On est dans ce qu’on appelle le camp du Borrieswald, donc la forêt de Monsieur Boris ! Et Monsieur Boris, en fait, était le chef d’Etat-major de l’unité au début de la guerre. Le but ici était de recréer une espèce de vie civile. Les militaires, finalement, ce ne sont que des civils, sous l’uniforme. On va par conséquent essayer de créer les conditions de cantonnement les plus agréables pour bien se reposer. Et puis surtout vivre dans des conditions qui changent de la vie au front. On va dès lors installer très rapidement une petite ville, qui va accueillir de 2000 à 3000 habitants et qui est parfaitement préservée et cachée par la forêt !"