L’Arche de la Fondation Paul Duhem. Livre pour enfants de 6 à 9 ans..

De nombreux artistes réunis au sein de la fondation ont dessiné des animaux. Bruno Gérard a conçu et écrit un livre d’images pour les enfants de six à neuf ans. L’Arche de la Fondation Paul Duhem sauvegarde les animaux de la création fragile. Imprimé sur du papier dessin, l’ouvrage invite le jeune à prendre ses crayons de couleur et à dessiner un animal préféré ou créer une bête fantastique, à compléter un dessin à sa manière ou à inventer une histoire à partir d’une image. L’adulte peut accompagner l’enfant dans sa lecture. La fondation peut animer des classes en présentant les œuvres originales qui ont inspiré l’ouvrage.