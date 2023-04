" L'Arbre qui pousse " : un tiers-lieu à Ottignies pour réinventer la vie

Depuis 3 ans, une vingtaine d'habitants se sont installés à la ferme de la Balbrière, à Ottignies. Il s'agit d'un habitat collectif, mais pas seulement, loin de là. Ceux qui vivent là partagent avant tout un même idéal :

" Nous rêvons d'une nouvelle histoire à raconter pour cette humanité qui ne sait où aller "

Vaste programme. Pauline Steisel, l'une de cofondatrices se souvient qu'au début de l'aventure, ses initiateurs avaient défini 6 axes principaux sur lesquels travailler : l'habitat, la production alimentaire, l'artisanat, une auberge citoyenne, l'entreprenariat et la transition .

Aujourd'hui, si la plupart des habitants travaillent à l'extérieur de la ferme, elle est animée par toute une série de projets. Une vingtaine d'entre eux sont d'ailleurs implantés sur le site. On y trouve entre autres une boulangerie, un maraîcher, un atelier vélo, un vigneron, une auberge, une teinturière , des bergères, une pépiniériste aussi. Pendant qu'elle greffe un arbre fruitier, Aurélie Picard raconte :

" J'ai développé une pépinière avec des arbres fruitiers, des plantes potagères et une banque de graines. Un de mes rêves, en m'installant ici, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à revégétaliser notre planète, avec des paysages nourriciers pour les humains, les oiseaux, les insectes aussi."

Les tout petits n'ont pas été oubliés dans cette aventure : une école maternelle à pédagogie Montessori scolarise une douzaine d'enfants dans les murs de la ferme.