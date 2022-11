L'arbre qui gâche la forêt : haro sur la monoculture de pins en Allemagne.

En se promenant parmi les squelettes de conifères dans les bois entourant la ville de Beelitz (est), Martin Schmitt désigne "les troncs d'arbres carbonisés qui ont brûlé sur l'extérieur. Si on lève les yeux, on peut déjà voir de nombreuses cimes brunes". En juin et juillet, les incendies ont consumé 200 hectares de forêts sur le territoire de la commune et plus de 1400 dans l'ensemble du Land de Brandebourg, voisin de Berlin.

Les dégâts peuvent paraître limités au regard du bilan des feux, aggravés par la sécheresse, qui ont touché cet été d'autres pays, comme la France. Mais dans cette région allemande, c'est environ trois fois et demie plus que la moyenne des dix dernières années.

Les forestiers comme Martin Schmitt ont désormais une mission : introduire de la diversité dans la traditionnelle monoculture d'épicéas et de pins qui caractérise de nombreuses régions du pays.

"La transformation des forêts est le travail de base de ma génération", assure cet agent communal.

Si l'Allemagne fait partie des pays les plus boisés d'Europe, ce patrimoine végétal est affaibli par le choix, pour des raisons économiques après la Seconde Guerre mondiale, de privilégier les exploitations de conifères, qui représentent près de la moitié des forêts du pays.