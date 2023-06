L’arbre le plus sacré du Sri Lanka cible de fausses informations.

De taille modeste malgré sa longue histoire, il est soutenu par 10 tuteurs en métal plaqué or tandis qu’un ficus religiosa voisin, plus imposant, à un mètre de distance tente de l’éclipser. "Je suis ravie en extase de me trouver si près du Sri Maha Bodhi", confie G. Kusumalatha, une bouddhiste venue, pour la première fois, révérer "Bo", mentionnant au passage le "bon karma" qui lui offre cette opportunité. Avec plus de 60 autres pèlerins, la visiteuse a parcouru 400 kilomètres en provenance de Walasmulla pour révérer l’arbre sacré.

Mais personne n’est autorisé à s’en approcher à moins d’un mètre. L’arbre de Bodhi a déjà été la cible d’une attaque de séparatistes Tigres tamouls en mars 1985, qui avaient abattu trois moines et 25 pèlerins. L’arbre s’en est sorti intact mais les assaillants avaient fait 100 autres morts en prenant la fuite.

Depuis, "Bo" bénéficie d’une sécurité digne d’un aéroport. Chaque pèlerin est soumis aux détecteurs de métaux et aux fouilles. Cerné par deux clôtures plaquées or, des moines, des policiers et des soldats veillent sur lui 24 heures sur 24. D’autres sont chargés de chasser les écureuils, les oiseaux et les singes qui pourraient l’abîmer. "Nos frère et sœur ont réussi à obtenir une résidence permanente en Australie après en avoir fait le vœu ici", raconte le pèlerin Sashika Neranjan, 39 ans, alors "nous sommes ici pour remercier l’arbre sacré Bo".