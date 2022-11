L'arbre en ville : quels bienfaits pour notre santé ?

Quels sont les bienfaits de l’arbre en ville ?

Les fonctions de l’arbre dans nos vies de citadins et dans l’écosystème urbain en général sont multiples :

L’arbre agit sur notre moral

Les arbres sont perçus comme un facteur de bien-être et de sécurité en milieu urbain. Ils ont des effets bénéfiques sur notre santé mentale. L’exposition à la nature nous calme, diminue notre niveau de stress, agit positivement sur notre humeur et nous rend plus empathique vis-à-vis d’autrui. Autant de facteurs qui permettent aussi d’accroître nos niveaux de concentration et d’énergie.

L’arbre régule le climat urbain

Les arbres absorbent les polluants atmosphériques tel que le dioxyde de carbone (CO2) et les particules fines et produisent de l’oxygène. Ils nous assurent une meilleure qualité de l’air, agissant ainsi sur notre santé cardiovasculaire et respiratoire. Ils contribuent également à la réduction des îlots de chaleur : ils peuvent humidifier l’air d’un quartier en rejetant dans l’atmosphère l’eau absorbée du sol sous forme de vapeur d’eau (évapotranspiration). Ils rafraîchissent aussi l’air ambiant en produisant de l’ombre.