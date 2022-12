L’Arbre à bulles offre un espace sécurisé à des enfants qui vivent dans la rue : "Un endroit où ils peuvent simplement être des enfants"

Cette association dédiée aux personnes sans logement se compose d’une maison d’accueil et d’un centre de jour, qui proposent également des services de première ligne et un accompagnement psychosocial pour une réinsertion durable. L’Arbre à Bulles est un projet de l’asbl SOURCE qui est un milieu d’accueil inconditionnel et spécifiquement dédié aux enfants et à leurs parents en errance.