L’arboriculture fruitière, un secteur déclaré en crise

Factures qui explosent à cause de la crise énergétique, concurrence des pays de l’Est, embargo russe en 2014 : les producteurs de fruits n’en peuvent plus. Certains vendent à perte. Conséquence : le secteur de l’arboriculture fruitière vient d’être déclaré en crise par David Clarinval, le ministre fédéral de l’Agriculture. Les arboriculteurs auront droit à des aides supplémentaires comme une réduction des cotisations provisoires, une dispense de l’INASTI (Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants) et un report de cotisations sociales.

Des aides insuffisantes

Pour Sébastien Dewaele, arboriculteur, ces aides ne sont pas suffisantes : "Le report de cotisations, cela ne fait que repousser le problème en 2023. Un des gros soucis, c’est que l’on retrouve des pommes venant des pays de l’Est par exemple et l’origine de ces fruits n’est pas mentionnée clairement."

Pour ce producteur de fruits, il faut régler les problèmes de traçabilité et la concurrence avec d’autres pays pour tenter de sauver le secteur. Le ministre de l’Agriculture promet qu’un groupe de travail sera mis en place. La fixation des prix pourrait être une des questions sur la table.