L’Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes

En 1972, M. et Mme de La Rochefoucauld ont démarré la création de cet Arboretum, au cœur de la forêt d’Orléans, à Ingrannes sur un terrain qui était alors à l’état de friche. Le site a été défriché et planté à la main, sans avoir eu recours aux machines.

Dans le but de préserver le milieu forestier et les équilibres naturels, l’utilisation de tout produit chimique et phytosanitaire est totalement bannie. En résulte la présence de remarquables populations de mammifères, amphibiens, oiseaux, insectes.

Sur 13 hectares, le parc est composé de 8 jardins (jardin à la française, à l’anglaise, de sous-bois – présence d’un magnifique chêne de plus de 200 ans, roseraie – collection de 1000 roses anciennes, spécialement sélectionnées pour leurs parfums, potager…), et de 2 arboretums, un asiatique et un américain. Les collections des Grandes Bruyères sont organisées selon l’origine géographique des plantes.

Incontestablement l’un des plus beaux jardins de France à visiter tous les jours du 19/03/2022 au 06/11/2022.