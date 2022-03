L’arbitre était un arnaqueur, il est parti avec l’enveloppe

Une arnaque qui ne manque pas d’audace dans le milieu du football : un homme a réussi à se faire passer pour l’arbitre… et à partir avec l’enveloppe ! L’histoire, racontée par Sudinfo, s’est produite ce dimanche 6 mars, lors d’une rencontre entre Courcelles et Moralnwelz. Une bonne heure avant la rencontre, un homme est arrivé, se présentant comme l’arbitre de la rencontre. Il a discuté, il a même bu un coup avec le staff. Et puis, il a réclamé son enveloppe. Il savait exactement combien il doit y avoir dedans : 52,2 euros.

L’homme a ensuite commencé à rassembler les cartes d’identité pour compléter la feuille de match avant de se diriger vers le vestiaire. Entre-temps, les dirigeants de Courcelles se sont rendu compte qu’un autre arbitre était là. Le vrai, cette fois.

L’imposteur n’était plus au vestiaire, l’argent non plus bien évidemment. On ne sait toujours pas qui est cet homme. Mais il est manifestement rodé aux habitudes du football. Et très bien renseigné. Selon Sudinfo, d’autres clubs ont subi la même arnaque. Notamment Anderlues, la veille, et Jumet le week-end précédent.