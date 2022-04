L'arbitre de Saint-Etienne - Monaco équipé d'un micro, une manière de rendre les arbitres plus humains ?

La Ligue 1 a mené une expérience ce week-end lors du match Saint-Etienne – Monaco. En effet, l’arbitre de la rencontre Bastien Dechepy était équipe d’un micro et on a dès lors pu entendre tout ce qui se disait entre l’homme noir et les joueurs, ses assistants ou encore le VAR.

Une décision qui a été saluée à la fois par les joueurs et par de nombreux amateurs de football sur les réseaux sociaux. D’autant plus que la rencontre ne fut pas évidente. Le match a dû être arrêté à deux reprises pour des jets de fumigènes de la part des supporters stéphanois.

Il a donc fallu garder son sang-froid et la prestation de Bastien Dechepy a été appréciée par l’entraîneur de Monaco, Philippe Clément comme on peut le voir dans la vidéo : "Félicitations pour la sérénité dans toutes les situations !".

Equiper les arbitres d’un micro pourrait permettre aux supporters de mieux comprendre les décisions et surtout de rendre plus humain les arbitres, souvent critiqués.