L'arbitre de la finale d'Europa League, Anthony Taylor, pris à partie par des supporters de la Roma à l'aéroport

Où va le monde ? Tout doucement, on est en mesure de se le demander. Ce vendredi matin, on apprend en effet qu'Anthony Taylor, l'arbitre de la finale d'Europa League entre Séville et l'AS Rome, a été pris à partie par des supporters romains à son arrivée à l'aéroport.

L'origine de ce contentieux ? L'arbitrage de l'Anglais que les supporters italiens ont estimé partial et en faveur du FC Séville mercredi soir. Furieux, certains supporters ont donc dit leur façon de penser à l'arbitre... au milieu du hall d'aéroport de Budapest.

Sur une vidéo désolante qui fleurit un peu partout sur les réseaux sociaux, on voit d'ailleurs Anthony Taylor et sa femme, escortés par plusieurs stewards, tenter d'échapper aux supporters romains et aux jets de boissons.

Voilà encore une bien triste image du football...

Une agression d'ailleurs condamnée dans la foulée par l'organisation responsable de l'arbitrage dans le football professionnel anglais (PGMOL) qui l'a a qualifiée "d'injustifiée et consternante".