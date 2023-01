L’Arabie saoudite veut utiliser son propre uranium pour développer son programme nucléaire

Cela comprend "la production de yellowcake (concentré solide d’uranium) et de l’uranium faiblement enrichi, et la production de combustible nucléaire destiné au marché national et à l’exportation", a précisé le ministre.

L’enrichissement d’uranium est une question sensible car il ouvre la voie à différents usages. Enrichi à un faible niveau (3,5% à 5%), le minerai sert de combustible aux centrales nucléaires pour la production d’électricité. Mais à un degré très élevé (90%), il peut servir à fabriquer la bombe atomique. En 2018, les autorités de Ryad s’étaient engagées à "limiter toutes les activités atomiques à des fins pacifiques".