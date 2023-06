L'Arabie saoudite veut frapper fort, une dizaine de "stars" pourraient rejoindre Ronaldo et Benzema

Un responsable du gouvernement saoudien a également déclaré à l'AFP que les autorités menaient des négociations avec des "joueurs de classe mondiale". "L'objectif est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d'élever le niveau des clubs saoudiens", a-t-il affirmé.

S'agissant de Messi et Benzema, des responsables saoudiens sont à Paris et Madrid pour tenter de conclure des accords, selon plusieurs sources et articles de presse.

A ce jour, le plus gros coup réalisé par l'Arabie saoudite est le recrutement de Cristiano Ronaldo par le club d'Al Nassr fin décembre. Le Portugais toucherait actuellement le salaire le plus élevé de l'histoire du sport, aux alentours de 200 millions d'euros par saison, selon des informations non confirmées.

Un montant équivalent a été cité dans la presse espagnole pour Benzema, en négociations avec Al-Ittihad.