L’Arabie saoudite s’apprête à accueillir une exposition sur Warhol pour asseoir son soft power

Mohammed Ben Salman entend tordre le cou à ces idées reçues en ouvrant 241 musées publics et privés dans le pays d’ici à 2030, et en organisant jusqu’à 400 événements culturels annuels. Il serait également prêt à investir 64 milliards de dollars (environ 62 milliards d’euros) dans l’art et la culture au cours des dix prochaines années. Une aubaine pour des musées internationaux comme le Musée Andy Warhol de Pittsburgh. "Il y a de nombreuses opportunités pour des expositions sur Warhol dans le monde, et je ne suis pas à court d’autres endroits pour faire des expositions ; celle-ci [l’exposition AlUla] est un choix que j’ai fait", a déclaré Patrick Moore à The Art Newspaper.

Toutefois, le choix d’organiser une exposition sur un artiste ouvertement gay dans un pays où l’homosexualité demeure un délit passible de la peine capitale peut être surprenant. En avril, les autorités saoudiennes ont demandé à Disney de supprimer les références LGBTQ du film de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, afin de le sortir en salle. Quelques semaines auparavant, elles avaient interdit de diffusion le film d’animation de Disney, Buzz l’Éclair, parce qu’il contient une scène de baiser entre deux femmes.

Patrick Moore a affirmé à The Art Newspaper que l’exposition FAME : Andy Warhol in AlUla n’a pas fait l’objet de la moindre censure, même si elle a été pensée de façon à ne pas "repousser les limites" dans un royaume encore ultra-conservateur. "D’un point de vue institutionnel, s’il y a des personnes ou des cultures avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord, vous avez deux possibilités. Vous pouvez les isoler et les ignorer, et voir dans quelle direction la culture évolue. Ou vous pouvez participer, dans l’espoir d’avoir un effet positif, du moins d’un point de vue occidental – c’est ce que je veux que le musée [Andy Warhol] fasse et c’est ce que je veux que l’héritage de Warhol fasse".

L’exposition "FAME : Andy Warhol in AlUla" se tiendra du 17 février au 16 mai 2023 dans la région d’AlUla.