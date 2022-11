Il s’agit d’un partenariat avec Foxconn, le plus grand employeur du secteur privé chinois, qui "développera l’architecture électrique des véhicules", a-t-on ajouté de même source.

Ceer "concevra, fabriquera et vendra une gamme de véhicules pour les consommateurs en Arabie saoudite et dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, y compris des berlines et des véhicules utilitaires sport", a-t-on poursuivi, ajoutant que l’entreprise devrait créer "30.000 emplois directs et indirects".

Les véhicules Ceer "devraient être disponibles en 2025", selon SPA.

L’année dernière, avant le sommet de la COP26, l’Arabie saoudite s’était engagée à atteindre l’objectif zéro émission nette de carbone d’ici 2060, suscitant le scepticisme des militants écologistes.