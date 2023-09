L’Arabie saoudite prise à son propre jeu ? Le mercato démesuré atteint ses limites

Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League est la nouvelle attraction du football mondial. Avec les transferts de Neymar, Karim Benzema ou Sadio Mané, les clubs saoudiens ont animé ce mercato estival. À coups de millions et de salaires mirobolants, de nombreux joueurs ont donc décidé de s’exiler dans ce championnat de la démesure.

Un choix lucratif qui pourrait finalement se révéler non payant sportivement pour certains joueurs ? La raison : les clubs saoudiens peuvent enregistrer un maximum de 8 joueurs étrangers en championnat. Le Portugais Jota en est la première victime. Recruté pour environ 30 millions d’euros en provenance du Celtic Glasgow, l’ailier de 24 ans ne jouera pas avec Al-Ittihad en championnat faute de place dans cette liste. Le club aurait décidé de sélectionner : Karim Benzema, Ngolo Kanté, Romarinho, Abderrazak Hamdallah, Fabinho, Marcelo Grohe, Igor Coronado et Luiz Felipe. Le Portugais se retrouve donc sur la touche et sans réelle porte de sortie.

Ce cas n’est pourtant pas le premier. Vincent Aboubakar a vécu la même situation la saison passée. Lors de l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr avait décidé de rompre le contrat de l’international camerounais pour faire de la place à la star portugaise. "Ce n’était pas facile. Cristiano est arrivé, il fallait qu’un joueur parte. Rudi Garcia m’a appelé dans mon bureau et m’a dit qu’un joueur international devait partir", avait à l'époque expliqué l’attaquant camerounais à Canal +.

Tout comme Al-Ittihad, d’autres clubs de la Saudi Pro League vont devoir faire des choix. Sur les 18 formations saoudiennes, 13 équipes possèdent plus de 8 joueurs étrangers. Avec environ 800 millions d’euros dépensés durant ce mercato, l’Arabie saoudite se place au deuxième rang des pays les plus dépensiers derrière l’Angleterre.

Au vu de cette situation, les clubs saoudiens ne se sont-ils pas pris à leur propre jeu ? La démesure aurait-elle certaines limites ? Nul doute que les dirigeants saoudiens vont tenter d'adapter cette règle pour les saisons à venir.